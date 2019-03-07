قرقاش: جماعة "الإخوان" تعيش تحديا وجوديا في مصر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن جماعة الإخوان المسلمين "تعيش تحديا وجوديا" في مصر.

وقال قرقاش في تغريدات نشرها على "تويتر" إن "أساس الأزمة هي تبني العنف ضد الدولة والمجتمع".

وأشار إلى أن "توظيف الإخوان للعنف في معركتهم السياسية كرس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري".

يعيش الإخوان المسلمون تحديا وجوديا بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة، وأساس الأزمة تبني العنف ضد الدولة والمجتمع، توجه يائس وليد الرفض الشعبي لحكم الإخوان، ولا مبالغة ان توظيف العنف في معركتهم السياسية كرّس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 7 марта 2019 г.

وأضاف أن "الجماعة غدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها".

وقال إن "الرفض الشعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيا".

وعلى الصعيد السياسي تشتتت الجماعة نتيجة لخيارات المواجهة العنيفة التي استقرت عليها، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها، والواضح أن الرفض الشعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 7 марта 2019 г.

وجاءت تصريحات وزير الدولة الإماراتي في الوقت الذي تواترت فيه أنباء عن استعداد تايلاند لترحيل 4 من قيادات الإخوان إلى مصر.

المصدر: تويتر