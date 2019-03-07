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قرقاش: جماعة "الإخوان" تعيش تحديا وجوديا في مصر

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قرقاش: جماعة
Sputnik / NEIL HALL
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن جماعة الإخوان المسلمين "تعيش تحديا وجوديا" في مصر.

وقال قرقاش في تغريدات نشرها على "تويتر" إن "أساس الأزمة هي تبني العنف ضد الدولة والمجتمع".

وأشار إلى أن "توظيف الإخوان للعنف في معركتهم السياسية كرس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري".

وأضاف أن "الجماعة غدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها".

وقال إن "الرفض الشعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيا".

وجاءت تصريحات وزير الدولة الإماراتي في الوقت الذي تواترت فيه أنباء عن استعداد تايلاند لترحيل 4 من قيادات الإخوان إلى مصر.

المصدر: تويتر

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