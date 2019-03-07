البنتاغون: "داعش" لم يستسلم بل غير استراتيجيته

أعلن قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) الجنرال جوزيف فوتيل أن تنظيم "داعش" لم يستسلم، بل غير استراتيجيته.

وأشار الجنرال خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، إلى أن تنظيم "داعش" تلقى ضربات، لكن "ما نراه اليوم ليس استسلاما لـ "داعش" كتنظيم، وإنما قرار مدروس للحفاظ على سلامة أس أفراده والحفاظ على القدرات".

واعتبر فوتيل أن "داعش" يغير استراتيجيته ويسعى لنقل عناصره إلى مناطق أكثر أمانا والتحضير لهجمات جديدة.

وأشار إلى أن متابعة الأوضاع الميدانية تبيّن أن العناصر الذين نقلوا من جيوب "داعش" الأخيرة لا زالوا متطرفين، ولم يندموا على أعمالهم، مضيفا أن على القوات الأمريكية إبداء الحذر ومواصلة العمليات ضد التنظيم.

وأكد الجنرال أن "القضاء على "الخلافة" إنجاز عسكري كبير لكن محاربة "داعش" والتطرف المسلح لا تزال بعيدة عن نهايتها ولا تزال مهمتنا قائمة".

وأكد فوتيل كذلك على المضي قدما بخطط الإدارة الأمريكية لسحب القوات من سوريا، التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات