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وفد من المخابرات المصرية يتفقد معبر رفح البري (صور)

أخبار العالم العربي

وفد من المخابرات المصرية يتفقد معبر رفح البري (صور)
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
معبر رفح
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تفقد وفد أمني مصري معبر رفح عند حدود قطاع غزة، اليوم الخميس، كما اطلع على الإجراءات المتخذة في ملفي تخفيف الحصار والمصالحة الفلسطينية.

RT
الوفد الامن المصري
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ودخل الوفد المصري إلى غزة بعد ذلك عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمالي القطاع، وتوجه مباشرة للاطلاع على العمل في معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وعلى رأس الوفد المصري كل من مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق، والوكيل الثاني في المخابرات اللواء أيمن بديع، والعميد أحمد فاروق.

RT
الوفد الأمني المصري

وكان الوفد ذاته قد وصل غزة الثلاثاء الماضي والتقى قيادة حماس، وغادر مساء اليوم ذاته عبر حاجز بيت حانون/إيرز، قبل أن يعود مرة أخرى.

المصدر: وكالات + RT     

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