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القوات العراقية تعيد 9 أطفال وامرأة اختطفهم "داعش" في سوريا

أخبار العالم العربي

القوات العراقية تعيد 9 أطفال وامرأة اختطفهم
Reuters / Ali Alfahdawi
عناصر من القوات العراقية - أرشيف -
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تمكنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، من إعادة 9 أطفال وامرأة كانوا مختطفين لدى تنظيم "داعش" في سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في تصريح بثته وسائل الإعلام إن "الفرقة 15 في الجيش العراقي أمنت وصول تسعة أطفال وامرأة إيزيديين كانوا مختطفين لدى تنظيم داعش في سوريا".

وأضاف أن "عملية تأمين وصولهم كانت من سوريا باتجاه منفذ الفاو الواقع بين قضائي سنجار وربيعة في محافظة نينوى".

وبين المتحدث أن "المحررين نقلوا إلى ذويهم في قضاء سنجار".

المصدر: RT

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