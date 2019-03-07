وزيرة الصحة المصرية تقيل عميد معهد القلب في مصر

أصدرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الخميس، قرارا بإقالة الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب، وتعيين الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب في المعهد خلفا له.

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واعترض عدد من الأطباء وأعضاء فرق التمريض على قرار إقالة الدكتور جمال شعبان، عقب صدور القرار وردد العاملون بالمعهد هتافات مناهضة لقرار الوزيرة وداعمه للمدير المقال، كما دعا العاملون في المعهد إلى تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل، اعتراضا على قرار الإقالة بمشاركة الأطباء وأطقم التمريض والإداريين لتوصيل رسالة غضب واحتجاج لوزيرة الصحة على قرار الإقالة.

وأشار مصدر طبي في المعهد، أن قرار الإقالة كان ترجمة لما حدث بين العميد ووزيرة الصحة خلال جولتها الأخيرة في المعهد حيث تحدثت معه بطريقه غير لائقة أمام الأطباء وهو ما دفع عميد المعهد للرد عليها قائلا: "احنا نطور المعهد بعد ما استلمناه خرابا، وننفذ توجيهات القيادة السياسية"، وهو ما أثار غضب الوزيرة وردت عليه: "هذه ليست طريقة تتحدث بها مع الوزيرة"، وفقا لما قالته جريدة المصري اليوم.

وأشار المصدر، أن أطباء المعهد ساهموا بشكل كبير في القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية حيث يجري المعهد 80 عملية يوميا بجهد يفوق الطبيعي، مشيرا أن الأطباء لن يشاركوا بعد في أي عمل إضافي يفوق المعدل الطبيعي .

المصدر: المصري اليوم