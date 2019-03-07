اشتباك عنيف في الكويت بين مسؤولين حكوميين

ساد جو من التوتر في مبنى بلدية الكويت، بعد اشتباك مسؤولين حكوميين بالأيادي، متخللا ذلك وصلة من السباب المتبادل.

وتطور الخلاف مجددا بين مدير إدارة في بلدية الكويت مع أحد أعضاء المجلس البلدي حتى وصل الأمر إلى الضرب، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إنه: "منذ أشهر تدخل وزير البلدية السابق حسام الرومي، والمدير العام أحمد المنفوحي لنزع فتيل الخلاف بين الطرفين، خصوصا بعد أن تقدم العضو بشكوى رسمية لدى الرومي، الذي بدوره طلب اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المدير إن ثبتت إدانته، وبناء على ذلك طوي الأمر نهائيا".

وتابع المصدر: "يوم أمس، عاد الطرفان لدائرة النزاع من جديد على خلفية وجود احتكاك سابق حصل في مكتب المدير (الطرف الأول) عندما راجعه العضو لإنهاء معاملة ما، اعتبرها الأول مخالفة للقانون، ما أدى حينها إلى ملاسنة بين الطرفين كادت تصل حد التشابك بالأيدي، إلا أنها فضت قبل أن تتطور".

وقال مصدر آخر شهد الواقعة: "ما حدث غير واقعي تماما، ولا يمت للعمل القيادي الذي يقوم به الطرفان في موقعيهما بصلة، لاسيما ما جرى بعد زيارة المدير لمبنى البلدية ولقائه صدفة بالعضو، وتبادُل التحية فيما بينهما، التقيا مرة أخرى خارج مكتب المدير العام، وسرعان ما تبادلا الضرب والشتائم، إلى أن تدخل البعض لفك هذا التضارب".

وأوضح الشاهد أن كلا الطرفين ذهب إلى المستشفى للحصول على تقرير طبي، لإثبات الحالة في مخفر الشرطة.

المصدر: صحيفة الراي