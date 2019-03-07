محكمة مصرية تعاقب المتهم في قتل زعيم شيعي

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم سعد محمود بالسجن المشدد 14 سنة في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتنة الشيعة".

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ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، و3 آخرين من أبنائه وأتباعه عمدا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصي وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربا وطعنا.

وحكمت المحكمة على 4 متهمين في وقت سابق بنفس مدة السجن، بتهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار.

وقتل القيادي الشيعي وأولاده في يونيو عام 2013 في هجوم شنه متجمهرون على منزل في إحدى القرى احتجاجا على إقامته طقوسا مذهبية، ووقع ذلك قبل عشرة أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

المصدر: المصري اليوم