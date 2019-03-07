قطر تبحث "تعزيز التعاون" بين قوات دول الخليج في السعودية

استضافت العاصمة السعودية الرياض يومي الأربعاء والخميس أعمال الاجتماع الـ18 لقادة القوات البرية لدول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة قطر رغم استمرار الأزمة في المنطقة.

وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن قطر مثلها في الاجتماع، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض، وفد عسكري ترأسه نائب قائد القوات البرية الأميرية القطرية، العميد الركن سعيد حصين الخيارين.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع تناول "مناقشة الأمور المتعلقة بالعمل العسكري المشترك وسبل تعزيز التعاون بين القوات البرية، بالإضافة إلى عرض إيجاز القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون".

وسبق أن ذكرت وسائل الإعلام العمانية أن هذا اللقاء ترأسه قائد الجيش السلطاني العماني، اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي.

وانعقد الاجتماع بالتزامن مع استمرار الأزمة الخليجية التي اندلعت بعد إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم 5 يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر مع فرض مقاطعة سياسية واقتصادية على الإمارة التي تصف هذه الإجراءات بالحصار.

وعلى الرغم من تواصل الأزمة وغياب أي نتائج ملموسة لجهود الوساطة لحل الخلاف إلا أن قطر شاركت في فعاليات عسكرية مشتركة مع دول "الحصار" بما في ذلك مناورات واجتماعات في السعودية.

المصدر: قنا + وكالات