دول الاتحاد الأوروبي توقع بيانا ينتقد السعودية حول حقوق الإنسان

أفادت وكالة "رويترز" بأن 36 دولة على الأقل، بينها جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28، وقعت على نص بيان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يندد بسجل السعودية في حقوق الإنسان.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين تأكيدهم أن هذا البيان الذي سيُعلن اليوم الخميس سيكون أول توبيخ يوجه للمملكة في المجلس الذي تأسس عام 2006، ومقره في جنيف.

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وسيتلو هذا البيان مبعوث إيسلندا في المجلس، هارالد أسبيلوند.

وتحث هذه الوثيقة السلطات السعودية على الإفراج عن الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات في المملكة منذ العام الماضي، وتدعوها إلى التعاون مع التحقيق الذي تقوده الأمم المتحدة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

ونقلت "رويترز" عن مندوب في المجلس لدولة أوروبية قوله: "إنه نجاح لأوروبا أن تتوحد في هذا الأمر".

ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس السعودية إلى الإفراج عن الناشطات المحتجزات بتهمة الإضرار بمصالح الدولة، مبدية قلقها إزاء الأخبار القائلة بممارسة التعذيب بحقهن.

وسبق أن أعلنت النيابة العامة السعودية مطلع الشهر الجاري انتهاء التحقيقات مع المتهمين بـ"نشاط منسق للنيل من أمن واستقرار المملكة" وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، ويُعتقد أن الحديث يدور عن الناشطات السعوديات المحتجزات منذ العام الماضي.

المصدر: رويترز