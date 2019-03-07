لبنان يحذر من مس إسرائيل بحقوقه والتعدي على سيادته

حذّر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل، الأمم المتحدة ودولا متوسطية من المس بحقوق لبنان والتعدي على سيادته من قبل إسرائيل ومشاريعها لنقل الغاز إلى أوروبا.

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ووجه الوزير اللبناني رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وإلى وزراء خارجية قبرص واليونان وإيطاليا، يحذر فيها من أن يمس مشروع مد خط أنابيب غاز بايبلاين بين إسرائيل وقبرص واليونان ومن ثم إلى إيطاليا بحقوق لبنان.

وقد نبه الوزير باسيل إلى ضرورة عدم المس بحقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخاصة ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والإحداثيات التي أرسلها لبنان إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد أن لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته.

ويخوض لبنان نزاعا بحريا على الحدود البحرية مع إسرائيل حول مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، وعلى الرغم من الضغوط الإسرائيلية إلا أن لبنان وقّع في فبراير عام 2018، عقدا مع شركة "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حذر، عند لقائه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، الشركات النفطية، ومن بينها شركة "إيني" الإيطالية، من التعدي على البلوك رقم 9 الواقع على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

المصدر: الوكالة الوطنية