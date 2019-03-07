قتلى وجرحى جراء تفجير قوي قرب المسرح الوطني وسط مقديشو

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء تفجير قوي دوى اليوم الخميس وسط العاصمة الصومالية مقديشو وتبنته حركة "الشباب" المتطرفة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول في الشرطة، ابراهيم محمد، تأكيده مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين على الأقل جراء تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة قرب مقهى في جانب الطريق.

وحسب مصادر أمنية للوكالة، يقع هذا المقهى في شارع مزدحم قرب نقطة تفتيش أمنية في محيط المسرح الوطني، على مقربة من القصر الرئاسي.

وأعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن التفجير، مدعية أنه أودى بأرواح عشرة عسكريين.

جاء هذا الهجوم ضمن سلسلة هجمات نفذتها الحركة المتطرفة في العاصمة الصومالية في الأسابيع القليلة الماضية.

المصدر: أ ف ب + Garowe Online