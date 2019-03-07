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من هونغ كونغ.. آخر مستجدات هروب الشقيقتين السعوديتين ريم وروان!

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من هونغ كونغ.. آخر مستجدات هروب الشقيقتين السعوديتين ريم وروان!
Reuters
هونغ كونغ
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ذكرت شبكة "CNN" أن دائرة الهجرة في هونغ كونغ منحت الشقيقتين السعوديتين ريم وروان مهلة حتى 8 أبريل المقبل لتسوية أوضاعهما، وجاء الإجراء ردا على طلبهما تمديد تأشيرتهما.

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صورة نشرتها رويترز للفتاتين السعوديتين ريم وروان، في مكتب بهونغ كونغ، الصين 23 فبراير 2019
شقيقتان سعوديتان ترويان لرويترز في هونغ كونغ تفاصيل فرارهن من المملكة

وكانت الشقيقتان السعوديتان ريم وروان البالغتان من العمر على التوالي 20 و18 عاما، قد اتهمتا مسؤولين سعوديين بمحاولة أخذ جوازي سفرهما واختطافهما في مطار هونغ كونغ، حيث توقفتا في طريقهما إلى ملبورن في أستراليا، وبمحاولة هذين المسؤولين حجز رحلة عودة لهما عبر دبي، إلا أنهما رفضتا وهربتا من المطار إلى المدينة في سبتمبر الماضي.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن بيان لمحامي الشقيقتين السعوديتين، مايكل فالدير، قوله إن دائرة الهجرة في هونغ كونغ على الرغم من تمديدها تأشيرتي ريم وروان إلا أنها لوّحت بإمكانية تعرضهما للمحاكمة والترحيل.

وناشدت ريم وروان في وقت سابق على صفحتهما في تويتر حكومة هونغ كونغ بالسماح لهما بالسفر إلى دولة ثالثة، وأشارتا إلى أنهما: "في حالة خوف في كل يوم نمضيه بهونغ كونغ.. نريد المغادرة إلى دولة ثالثة ومكان آمن في أقرب وقت ممكن.. نأمل بأن يحصل ذلك في أقرب فرصة وأن تسمح لنا الحكومة في هونغ كونغ بالبقاء هنا حتى إلى حينها".

يذكر أن محاولة هرب هاتين الشقيقتين السعوديتين جاءت عقب هرب الشابة السعودية، رهف القنون، من ذويها في الكويت إلى تايلاند، حيث حظيت القضية باهتمام واسع وتعاطف عالمي كبير انتهى بمنحها حق اللجوء في كندا، واستقبالها هناك بحفاوة بالغة.

ولم تسر الشقيقتان ريم وروان على نفس الطريق الذي قطعته مواطنتهما رهف القنون، فحسب، بل وأكدتا أيضا أنهما تعرضتا للعنف داخل الأسرة ولمعاملة وصفت بالسيئة، وأعلنتا بعد هروبهما إلى هونغ كونغ أن حياتهما ستكون في خطر إذا رحلتا إلى بلدهما.

المصدر: CNN + تويتر

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