موسكو ودمشق تطالبان الأمم المتحدة بحث واشنطن على تفكيك مخيم الركبان

دعت روسيا وسوريا الأمم المتحدة لتنبيه الولايات المتحدة بعدم قبول وجود أماكن مثل مخيم الركبان وبضرورة حل هذه المشكلة بشكل نهائي.

وجاء في بيان مشترك صدر عن مقري التنسيق الروسي والسوري، اليوم الخميس: "ندعو أعضاء المجتمع الدولي الذين يعتبرون أنفسهم جزءا من العام المتحضر، وقبل كل شيء الأمم المتحدة، إلى القيام بأعمال نشيطة والحل النهائي للمشكلة المستمرة منذ سنوات طويلة وتحصد أرواح آلاف الناس، وإظهار موقفها المبدئي وتنبيه الولايات المتحدة بعدم القبول بوجود أماكن مثل الركبان في العالم الحديث".

هذا وقالت الهيئات إن الأردن يرفض السماح للاجئين من مخيم الركبان الواقع قرب الحدود السورية الأردنية، بالعبور إلى أراضي المملكة.

وأضافت: "السلطات الأردنية، واستنادا إلى القضايا الأمنية والوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، ترفض فتح الحدود لمرور اللاجئين إلى أراضيها، وبذلك يتبقى أمامهم طريق واحد للنجاة وهو الممر الإنساني الذي قدمته سلطات الجمهورية العربية السورية".​​.

وتابعت: "نأمل في المستقبل، بمشاركة زملائنا الأردنيين في تنفيذ المبادرات الإنسانية لإعادة اللاجئين السوريين، والمشاركة في تفاصيل حل مسألة إزالة مخيم الركبان، الأمر الذي سيسهم في استقرار الوضع في المنطقة وما يخدم مصالح الأردن".

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك