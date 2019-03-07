الأمريكيون وآخرون يمكنهم قريبا زيارة السعودية من دون تأشيرة!

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سعوديين أن الرياض تخطط للسماح لمواطني الولايات المتحدة ودول أخرى بزيارة المملكة من دون تأشيرة، أو بإجراءات مسهلة.

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ومن بين مثل هذه الإجراءات منح أصحاب جنسيات محددة، تأشيرات سياحية عند وصولهم إلى مطارات السعودية بحلول نهاية العام الجاري.

ومن بين الجنسيات التي يخطط لمنحها هذه الامتيازات، بالإضافة إلى الأمريكيين، مواطنو معظم الدول الأوروبية، والصين.

ورأت الصحيفة الأمريكية في مثل هذا الإجراء "تقدما في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية لتحرير الاقتصاد، وإعادة هيكلته، وتنويع مصادر الدخل".

وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت مؤخرا بأن مجلس الوزراء السعودي صادق على منح تأشيرات إلكترونية للزوار الأجانب لحضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية.

المصدر: عكاظ