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الرئاسة السودانية: البشير يقيل محافظ البنك المركزي

أخبار العالم العربي

الرئاسة السودانية: البشير يقيل محافظ البنك المركزي
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
الرئيس السوداني عمر البشير
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أفادت الرئاسة السودانية في بيان صدر مساء الأربعاء، بإعفاء محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير، وتكليف حسين يحيى جنقول بالمنصب.

وأجرى الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا تغييرات في مناصب عليا من الدولة من أجل احتواء أزمة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.

وتأتي إقالة محافظ البنك المركزي ضمن إجراءات يقوم بها رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر ايلا لإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي في البلاد ووقف التدهور الاقتصادي الحاصل.

المصدر: وكالات

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