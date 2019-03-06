حزب القوى الاشتراكية يسحب نوابه من البرلمان الجزائري
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أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر سحب نوابه من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وجاء في بيان الحزب اليوم: "صوت الشعب دوى في جميع ربوع الوطن من أجل فرض تغيير النظام المتسلط والقامع للحريات الذي يحكم البلاد منذ استقلال الوطن، ومن أجل المطالبة بحرية ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير".
وأعرب الحزب عن "ارتياحه للطابع السلمي لحراك الشعب الجزائري من أجل رفض الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أبريل المقبل، ورفضه لمسخرة انتخابية إضافية".
وأضاف البيان أن الحزب قرر سحب نوابه من غرفتي البرلمان التي وصفها بـ"غير الشرعية واللاشعبية".
المصدر: صحيفة الخبر الجزائرية
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