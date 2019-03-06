 
مباشر

حزب القوى الاشتراكية يسحب نوابه من البرلمان الجزائري

أخبار العالم العربي

حزب القوى الاشتراكية يسحب نوابه من البرلمان الجزائري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljus

أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر سحب نوابه من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

وجاء في بيان الحزب اليوم: "صوت الشعب دوى في جميع ربوع الوطن من أجل فرض تغيير النظام المتسلط والقامع للحريات الذي يحكم البلاد منذ استقلال الوطن، ومن أجل المطالبة بحرية ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير".

وأعرب الحزب عن "ارتياحه للطابع السلمي لحراك الشعب الجزائري من أجل رفض الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أبريل المقبل، ورفضه لمسخرة انتخابية إضافية".

وأضاف البيان أن الحزب قرر سحب نوابه من غرفتي البرلمان التي وصفها بـ"غير الشرعية واللاشعبية".

المصدر: صحيفة الخبر الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شبح "رشوة عائلة القذافي" يطارد حكومة ترودو