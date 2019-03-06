مصر.. الإعدام شنقا لمغتصب بناته الثلاث

أيدت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات شبين الكوم في المنوفية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام على مواطن مصري بعد اتهامه بمعاشرة بناته الثلاث، بعد تهديدهن بالقتل، وحملت إحداهن منه طفلا.

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وجاء تأييد المحكمة بعد تصديق مفتي مصر على الحكم، وأخذ رأيه الشرعي، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي، بعدما ألقى الأمن القبض على فلاح لقيامه بمعاشرة بناته الكبرى تبلغ من العمر 33 عاما متزوجة، والوسطى تبلغ 28 عاما مطلقة، والصغرى تبلغ 13 عاما طالبة، وذلك عقب تلقي بلاغ من زوجته.

وجاء البلاغ بعدما اكتشفت الزوجة عدم وجود الطفلة الصغرى في المنزل، وعلى الفور توجهت للحقل بحثنا عنها وكانت الفاجعة والصدمة المروعة، بعد أن اكتشفت أن الأب يعاشر ابنته معاشرة الأزواج، ولما اصطحبت ابنتها أكدت لها أن والدها اعتدى عليها أكثر من مرة، وعندما كانت ترفض يهددها بالقتل هي ووالدتها.

واكتشفت الأم أن الواقعة تكررت مع بناتها الثلاث أولهم كانت الكبرى "متزوجة" التي رفضت زيارة منزل والديها لمدة عام، وعندما ذهبت إليها والدتها وشقيقتها الصغيرة، رفضت أكثر من مرة الذهاب معهما، وخوفها من سؤال زوجها كل مرة قامت بالذهاب معهما، وقام الأب بمعاشرتها عقب تهديدها بسلاح أبيض، عندما حضر إلى المنزل ووجدها بمفردها هددها في حالة عدم الحضور إليه مرة كل شهر سيقوم بقتل والدتها ومعاشرة شقيقتها الصغيرة، كما قام بمعاشرة ابنته الوسطى حتى حملت منه طفلا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وألقي القبض على المتهم، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدامه، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي والتصديق على الحكم.

المصدر: الوطن