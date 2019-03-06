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"قوات سوريا الديمقراطية" تؤكد أسر واستسلام مئات "الدواعش" في بلدة الباغوز

أخبار العالم العربي

Reuters Goran Tomasevic
عناصر لـ"قوات سوريا الديمقراطية"
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أكد قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية أسر 400 من عناصر تنظيم "داعش" أثناء محاولتهم الفرار من قرية الباغوز، آخر جيب للتنظيم شرق الفرات.

وقال القيادي الذي لم يكشف عن اسمه، في حديث لوكالة "رويترز"، إن "مئات المتشددين الآخرين استسلموا اليوم الأربعاء" لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن والمعروفة اختصارا بـ"قسد".

وشنت "قسد" أوائل فبراير الماضي معركة حاسمة لتطهير ما تبقى من "أراضي الخلافة" التي انحسرت مساحتها إلى بضعة كيلومترات مربعة فقط، وسلّمت مجموعتين من "الدواعش" المحتجزين لديها للسلطات العراقية.

يتبع..

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