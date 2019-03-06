الكويت تحظر على المؤذنين والممرضين قيادة السيارة

أصدر مساعد مدير الإدارة العامة لشؤون تنظيم السير في الكويت العقيد يوسف الخدة، قرارا يحظر إصدار رخص القيادة للمؤذنين والممرضين.

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وحسب مصدر أمني، فإن قرار منع الرخص لهاتين الفئتين يعود إلى أن غالبية المؤذنين يقيمون في المساجد التي يعملون فيها، أما بالنسبة للممرضين فإن تنقلهم يفترض أن يكون على متن باصات تابعة ل‍وزارة الصحة.

وأصدر مديرو المرور تعميما بهذا الخصوص على جميع العاملين، مطالبين بالالتزام بالقرار.

المصدر: جريدة الأنباء الكويتية