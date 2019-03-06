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باريس: الجزائر دولة ذات سيادة ولدى شعبها الحق في اختيار قيادته

أخبار العالم العربي

باريس: الجزائر دولة ذات سيادة ولدى شعبها الحق في اختيار قيادته
Reuters Amr Alfiky
جان إيف لودريان
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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الجزائر دولة ذات سيادة ولدى شعبها الحق في انتخاب القيادة الجديدة لبلاده وتقرير مصيرها بصورة حرة.

وأعرب لودريان، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، عن اهتمام باريس بأمن واستقرار الجزائر، موضحا أن لتطورات الأحداث في هذه الدولة العربية تأثيرا على ما يجري في فرنسا.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تتابع عن كثب مسار الانتخابات في الجزائر، قائلا: "علينا السماح بأن تتطور العملية الانتخابية، وفرنسا نظرا إلى روابطها التاريخية (مع الجزائر)، مهتمة جدا بالأحداث الجارية".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي على خلفية المظاهرات المتواصلة في الجزائر احتجاجا على ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

المصدر: رويترز

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