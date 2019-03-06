الحكومة السورية تتبنّى حلولا عاجلة لإنهاء معاناة اللاجئين

تعكف الحكومة السورية على إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء معاناة اللاجئين الراغبين بمغاردة مخيم الركبان، وذلك باستيعابهم في مراكز إيواء مجهزة بالمستلزمات الضرورية للعيش.

وقال يوسف إبراهيم حمود نائب محافظ ريف دمشق، إن "مركز الحُرجلّة في محافظة ريف دمشق ينقسم إلى جزأين شرقي وغربي، ففي القسم الشرقي تم إسكان 1400 مواطن من أهالي كفريا والفوعة، وهو مجهز بالكامل، وجرى بناء مدارس ومستوصفات ومركز للشرطة، وتقوم المحافظة بتغطية كافة التكاليف من غذاء ودواء وخدمات".

وأضاف: "أما القسم الغربي فيضم 472 شقة مجهزة بالكامل بالخدمات الضرورية، ويتسع لحوالي 15 ألف شخص، وهو جاهز لاستقبال المواطنين سواء من مخيم الزعتري أو الركبان أو أي مخيم على الحدود السورية".

وشدد حمود على أن المحافظة ستتكفل بكافة المصاريف المترتبة على إيواء اللاجئين في القسم الغربي، أسوة بمن في القسم الشرقي.

المصدر: RT