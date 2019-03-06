السجن 10 سنوات لأردنيين خططا لقتل جنود إسرائيليين

قضت محكمة أمن الدولة في الأردن بسجن مدانين اثنين لعشر سنوات بتهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية".

وذكرت وسائل الإعلام، أن المحكومين خططا لـ"عملية مسلحة على الحدود الأردنية مع الضفة الغربية، باستخدام بندقية كلاشينكوف ومسدس، لقتل جنود إسرائيليين".

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واتفق المدانان على إطلاق النار على الجنود الأردنيين إذا اعترضوهما على الحدود وحاولوا منعهما من تنفيذ العملية.

واكتشفت الأجهزة الأردنية المختصة العملية قبل تنفيذها في 10 مايو الماضي، وألقت القبض عليهما.

المصدر: "عمون"