لبنان.. استهجان لضرب قاض في محكمة الاستئناف الدرزية

أثار الاعتداء على القاضي الشيخ نصوح حيدر في محكمة الاستئناف الدرزية، جدلا واسعا واستهجانا في لبنان.

وغرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، متسائلا: "هل يقبل وليد بك جنبلاط والشيخ نعيم حسن بضرب القاضي نصوح حيدر في محكمة الاستئناف الدرزية وعلى رأسه العمامة".

هل يقبل وليد بك جنبلاط والشيخ نعيم حسن بضرب القاضي نصوح حيدر في محكمة الإستئناف الدرزية وعلى رأسه العمامة سؤال بسيط وأين مشايخنا من ذلك ؟ آن الآوان لتنحي نعيم حسن وإفساح المجال أمام شيخ جديد يستحق الموقع — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) 5 марта 2019 г.

وردّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مغردا: "أيا تكن الملابسات حول ما جرى في المحكمة المذهبية الدرزيّة فإن الأمر لا يعالج إلا بالهدوء والحوار والاعتذار عند الضرورة من الفريقين".

ايا كانت الملابسات حول الالتباس الذي جرى في المحكمة المذهبية الدرزية فان الامر لا يعالج الا بالهدوء والحوار والاعتذار عند الضرورة من الفريقين .اما مبدأ التشكيلات الذي كان قد طرحه الشيخ فيصل ناصرالدين فهو ضروري لحسن اداء القضاء واستغرب زج اسم الشيخ نعيم حسن في ما جرى pic.twitter.com/0WPCqQijzw — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 5 марта 2019 г.

بدوره، اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، أنه "من رداءة الزمن أن تصل الأمور إلى هذا الدرك الفظيع من الانحطاط الأخلاقي والأدبي في أهم مؤسسات الطائفة وهي محكمة الاستئناف".

من رداءة الزمن ان تصل الأمور الى هذا الدرك الفظيع من الانحطاط الأخلاقي والأدبي في أهم مؤسسات الطائفة وهي محكمة الاستئناف... من المعيب ما يحصل على كافة الأصعدة من مشيخة عقل ومجلس مذهبي وأوقاف ... — Talal Arslan (@talalarslane) 5 марта 2019 г.

المصدر: تويتر، وكالات