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لبنان.. استهجان لضرب قاض في محكمة الاستئناف الدرزية

أخبار العالم العربي

لبنان.. استهجان لضرب قاض في محكمة الاستئناف الدرزية
AFP
الطائفة الدرزية في لبنان
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أثار الاعتداء على القاضي الشيخ نصوح حيدر في محكمة الاستئناف الدرزية، جدلا واسعا واستهجانا في لبنان.

وغرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، متسائلا: "هل يقبل وليد بك جنبلاط والشيخ نعيم حسن بضرب القاضي نصوح حيدر في محكمة الاستئناف الدرزية وعلى رأسه العمامة".

وردّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مغردا: "أيا تكن الملابسات حول ما جرى في المحكمة المذهبية الدرزيّة فإن الأمر لا يعالج إلا بالهدوء والحوار والاعتذار عند الضرورة من الفريقين".

بدوره، اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، أنه "من رداءة الزمن أن تصل الأمور إلى هذا الدرك الفظيع من الانحطاط الأخلاقي والأدبي في أهم مؤسسات الطائفة وهي محكمة الاستئناف".

المصدر: تويتر، وكالات

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