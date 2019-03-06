نتنياهو يعلن قناة "الأقصى الفضائية" تنظيما إرهابيا

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مرسوم، يصنف قناة "الأقصى الفضائية" التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، "منظمة إرهابية" وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

وذكر نتنياهو أن قراره أتى بتوصيات من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، والمكتب الوطني للحرب الاقتصادية على "الإرهاب" التابع لوزارة الدفاع.

وقع رئيس الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو على مرسوم يعلن قناة الأقصى الفضائية التابعة لحماس تنظيما إرهابيا وذلك بسبب استخدام حماس لتاك القناة من أجل تجنيد الإرهابيين إلى صفوفها. pic.twitter.com/a0h7OtRYg8 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٦ مارس ٢٠١٩

كما أوضح أن القرار استند إلى "كشف الشاباك أن حركة حماس استخدمت تلك القناة من أجل تجنيد الإرهابيين في صفوفها".

جدير الذكر أن "الشاباك"، زعم قبل نحو شهر كشفه محاولات وحدة سرية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، لتجنيد ثلاثة من مواطني الضفة الغربية وشخص من القدس الشرقية من حملة الهوية الإسرائيلية.

المصدر: وكالات