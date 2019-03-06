 
مباشر

نتنياهو يعلن قناة "الأقصى الفضائية" تنظيما إرهابيا

أخبار العالم العربي

نتنياهو يعلن قناة
twitter.com/Israelipm_ar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljsp

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مرسوم، يصنف قناة "الأقصى الفضائية" التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، "منظمة إرهابية" وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

وذكر نتنياهو أن قراره أتى بتوصيات من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، والمكتب الوطني للحرب الاقتصادية على "الإرهاب" التابع لوزارة الدفاع.

كما أوضح أن القرار استند إلى "كشف الشاباك أن حركة حماس استخدمت تلك القناة من أجل تجنيد الإرهابيين في صفوفها".

جدير الذكر أن "الشاباك"، زعم قبل نحو شهر كشفه محاولات وحدة سرية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، لتجنيد ثلاثة من مواطني الضفة الغربية وشخص من القدس الشرقية من حملة الهوية الإسرائيلية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شبح "رشوة عائلة القذافي" يطارد حكومة ترودو