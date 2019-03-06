سطو مسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد المصري

تكثف مباحث أسيوط بصعيد مصر جهودها، لتحديد هوية مجهولين نفذوا سطوا مسلحا على سيارة تابعة للبريد المصري، وأصابوا 3 موظفين كانوا يستقلون السيارة.

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ووفقا لوزارة الداخلية المصرية فإن المجهولين سطوا على السيارة بغية الاستيلاء على الأموال التابعة لهيئة البريد.

وأفادت التحريات الأولية بأن المجهولين هاجموا الموظفين الثلاثة وهم وكيل الفرع ومخبر والسائق، وأصابوهم بكدمات وجروح بآلة حادة كما قذفوا على وجوههم مادة، تفحصها الجهات المختصة لتحديد نوعها، ويعتقد أنها مادة مخدرة.

وقال مصدر أمني إن المجهولين لم يتمكنوا من الاستيلاء على الأموال وفروا هاربين.

المصدر: وكالات