إخلاء مجمع مدارس في مصر بعد اختناق 16 تلميذا

ذكرت مصادر أمنية وطبية مصرية، أن قوات الأمن، أخلت مجمع مدارس في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بعد تعرض 16 تلميذا للاختناق، إثر حدوث تسرب غاز الكلور من محطة مياه شرب مجاورة.

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وتلقت قوات الأمن إخطارا، بحدوث تسرب غاز من محطة مياه الشرب بمنطقة السيوف بالإسكندرية، ما أدى لانتشار الرائحة ووصولها لمجمع مدارس مجاور لها ووجود مصابين.

ووفقا لبيان صادر عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فقد حدث شرخ مفاجئ في أحد الخطوط الناقلة لغاز الكلور بأجهزة الحقن المغذية لمراحل إنتاج المياه بمحطة السيوف.

وأضاف البيان أنه "جرى السيطرة على الكسر خلال دقيقة واحدة وتشغيل وحدة معالجة التسرب أوتوماتيكا ووجود انبعاث بسيط لرائحة الكلور، ونظرا لوجود مجمع المدارس بالقرب من أسوار المحطة تسبب في وصول رائحة بسيطة له".

من جانبها، قالت مديرية الصحة بالإسكندرية، في بيان لها إن الحادث أسفر عن إصابة 16 تلميذا باختناق، وجرى نقل الجميع إلى المستشفيات.

المصدر: الأهرام