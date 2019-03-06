"النجباء" لـRT: لن نكترث لقرار الخزانة الأمريكية

أكدت حركة "النجباء" إحدى الفصائل المسلحة في العراق، أنها لن تكترث لقرار وزارة الخزانة الأمريكية التي صنفت زعيمها أكرم الكعبي "إرهابيا".

وقال المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي لـRT: "القرار الأمريكي أحادي جائر، والولايات المتحدة تنفرد بالقرارات عندما تريد أن تفرض عقوبات اقتصادية على بلد أو مؤسسة أو أشخاص".

وأضاف: لم نعتقد في يوم من الأيام أن أمريكا ستقف مع الشعوب أو مع الأحرار، ولذا فنحن لن نكترث بهذا القرار، فهو ليس له أي شرعية قانونية.

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وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت أن واشنطن قد فرضت عقوبات على حركة "النجباء"، التي تضم نحو 10 آلاف مقاتل وعلى زعيمها أكرم الكعبي.

المصدر: RT