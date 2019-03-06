بومبيو يتوجه قريبا إلى لبنان وإسرائيل والكويت

أعلنت واشنطن أن وزير خارجيتها مايك بومبيو سيقوم قريبا بجولة تشمل كلا من لبنان وإسرائيل والكويت، وأنه لا علاقة لهذه الجولة بالانتخابات الإسرائيلية المزمعة في 9 أبريل.

وتعليقا على تصريح بومبيو الاثنين بأنه سيزور "الأسبوع المقبل" الدول الثلاث، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو أمس الثلاثاء، إن جولة الوزير لن تبدأ الأسبوع المقبل بل بعده بقليل، دون أن يعلن عن موعدها المحدّد أو تفاصيل أخرى، موضحا أن البرنامج المفصّل للجولة سينشر "قريبا".

وكون الجولة ستتم قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل، فتحت الباب أمام التساؤل عمّا إذا كانت زيارة بومبيو إلى الدولة العبرية تمثّل رسالة دعم أمريكية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المقرّب جدا من الإدارة الأمريكية الحالية والمهدد بتهم فساد قد يوجّهها القضاء الإسرائيلي له.

وأكد بالادينو أنّ زيارة بومبيو إلى إسرائيل "لا تحمل أي رسالة"، وأضاف أن "إسرائيل حليف، ونحن لن نتدخّل في السياسة الداخلية لبلد آخر".

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وفي ما يخصّ الكويت، قال بالادينو إن الزيارة هي "إلى حدّ بعيد استكمال للجولة السابقة"، التي قام بها بومبيو في يناير إلى الشرق الأوسط واستمرّت ثمانية أيام.

وخلال تلك الجولة كان من المقرر أن يزور بومبيو الكويت للمشاركة في "حوار استراتيجي" أمريكي كويتي، لكنّه اضطر لاختصار رحلته لأسباب عائلية، فوعد بإجراء الزيارة لاحقا.

المصدر: أ ف ب