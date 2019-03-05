 
مباشر

واشنطن تدعو الجزائر لاحترام حق التظاهر السلمي

أخبار العالم العربي

واشنطن تدعو الجزائر لاحترام حق التظاهر السلمي
AFP
احتجاجات الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljp7

دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات الجزائرية إلى احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: "نحن نتابع الاحتجاجات في الجزائر وسنستمر في القيام بذلك".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤيد الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي".

إقرأ المزيد
جانب من الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة
الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الجزائرية إلى احترام حق التظاهر

وهذا أول تعليق رسمي أمريكي على الاحتجاجات ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الجزائر.

ولم تشر الخارجية الأمريكية إلى دوافع المتظاهرين في الجزائر أو ترشح بوتفليقة.

المصدر: فرانس برس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هذه هي حقيقة تكريم ماكرون لطبيب سوري.. تعرف على قصته الكاملة منه شخصيا