الولايات المتحدة تفرض عقوبات على حركة "النجباء" العراقية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على حركة "النجباء" الإسلامية، التي تضم نحو 10 آلاف مقاتل وعلى زعيمها أكرم الكعبي.

وتنشط الحركة المسلحة في العراق وسوريا، في وقت تتنامى فيه مخاوف واشنطن بشأن تلك الجماعة، وتتهمها بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في سبتمبر الماضي، قانونا يستهدف إيران والجماعات المساندة لها في المنطقة، فيما قدمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب كذلك، تشريعا مماثلا في يناير 2019.

والكعبي رجل دين عراقي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2008، متهمة إياه بتهديد أمن العراق واستقراره.

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المصدر: رويترز