 
مباشر

أمير قطر: زيارتي للنمسا لمد جسور التعاون مع القارة الأوروبية

أخبار العالم العربي

أمير قطر: زيارتي للنمسا لمد جسور التعاون مع القارة الأوروبية
Reuters
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljp0

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن زيارته للنمسا تأتي في إطار استراتيجية ترمي لمد جسور التعاون والصداقة عبر دول القارة الأوروبية.

وكتب أمير قطر في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء: "المباحثات التي عقدناها مع المسؤولين النمساويين، سترفع علاقات التعاون مع هذا البلد الصديق إلى المستوى الذي يليق بصداقتنا ومصالحنا المشتركة".

ووصل أمير قطر للنمسا يوم الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان في استقباله رئيس البلاد، ألكسندر فان دير بيلين.

وأجرى آل ثاني الثلاثاء مباحثات مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هذه هي حقيقة تكريم ماكرون لطبيب سوري.. تعرف على قصته الكاملة منه شخصيا