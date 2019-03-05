أمير قطر: زيارتي للنمسا لمد جسور التعاون مع القارة الأوروبية

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن زيارته للنمسا تأتي في إطار استراتيجية ترمي لمد جسور التعاون والصداقة عبر دول القارة الأوروبية.

وكتب أمير قطر في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء: "المباحثات التي عقدناها مع المسؤولين النمساويين، سترفع علاقات التعاون مع هذا البلد الصديق إلى المستوى الذي يليق بصداقتنا ومصالحنا المشتركة".

زيارتي إلى النمسا جزء من استراتيجيتنا الأوروبية الرامية لمد جسور التعاون والصداقة عبر دول القارة، ومباحثاتي في فيينا سترفع علاقات التعاون مع هذا البلد الصديق إلى المستوى الذي يليق بصداقتنا ومصالحنا المشتركة. pic.twitter.com/PBqqOz88JA — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 5, 2019

ووصل أمير قطر للنمسا يوم الاثنين في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان في استقباله رئيس البلاد، ألكسندر فان دير بيلين.

وأجرى آل ثاني الثلاثاء مباحثات مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس.

المصدر: RT