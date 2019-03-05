الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف يكشف حقيقة "النظام" الذي هوجم بسببه!

رد الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، على الشائعات التي ترددت بعد ظهوره في برومو حلقة مبهمة يعلن فيها أنه سيتحدث عن نظام هوجم بسببه دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

انا مش مسئول عن اَي حد بيقول انا طالع أقول ايه . انا بقالي فترة باتكلم عن النظام الصحي عشان الأمراض المزمنة . و لا انا طالع أتكلم عن سياسية و لا اَي شئ من هذا القبيل . دي شئ انا باعمله من اكتر من خمس سنين و... https://t.co/Lgu2V4bPpc — Bassem Youssef (@Byoussef) 5 марта 2019 г.

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وقال الإعلامي الساخر في تدوينه له على موقع تويتر لتوضيح الأمر: "أنا لست مسؤولا عن أي حد يقول أنا طالع أقول إيه، أنا بقالي فترة أتحدث عن النظام الصحي عشان الأمراض المزمنة، ولا أنا طالع أتكلم عن سياسية ولا أي شيء من هذا القبيل، هذا شيء أقوم به منذ أكتر من خمس سنوات، ولست مسؤولا عن أية وسيلة تسويق مضللة".

وجاء رد باسم يوسف بعد أن ظهرت بعض الآراء تقول إنه عاد من جديد بطريقته الساخرة، حيث كان يشاركه في البرومو مذيع يمسك "صباع كفتة" في سخرية من النظام الغذائي الذي يعتمد على أكل اللحوم، ورسالة ربما تفهم سياسيا للإشارة إلى أزمة علاج مرض الإيدز بالكفتة قبل أكثر من عامين.

وتوقف باسم يوسف عن الظهور في أعقاب أحداث 30 يونيو في مصر، وسافر بعدها للخارج وعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يعد إلى مصر حتى الآن.

وقرر مغادرة مصر بعد صدور حكم قضائي بتغريمه 100 مليون جنيه عام 2014، وهو مبلغ كان يساوي 15 مليون دولار آنذاك.

المصدر: RT