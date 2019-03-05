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شاهد.. تسريب صور فاضحة لمذيعة شهيرة يسبب جدلا واسعا في مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. تسريب صور فاضحة لمذيعة شهيرة يسبب جدلا واسعا في مصر
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انتشر جدل في مصر بعد تسريب صورة، منسوبة للإعلامية المصرية رنا هويدي، مذيعة قناة "إم بي سي" السابقة.

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الصورة المنتشرة حرصت RT على عدم نشرها كاملة
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رنا هويدي
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وانتشرت الصورة بعد عدة أيام من أنباء القبض عليها، بعد اتهامها في قضية "فيديوهات خالد يوسف الجنسية"، اونتشرت الصورة كالنار في الهشيم بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وظهرت هويدي في الصورة المسربة المنسوبة إليها، عارية من الجزء الأعلى من جسدها، ممسكة بهاتفها المحمول، إذ يبدو من الصورة أنها مقتصة من الفيديو الإباحي المزعوم لها مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

يذكر أن النيابة المصرية أمرت بالقبض على رنا هويدي، وضبطت بالفعل أثناء محاولتها السفر خارج البلاد، فور علمها بصدور قرار الضبط والإحضار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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