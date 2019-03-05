الأناضول: "الذباب الإلكتروني السعودي" يحرف تصريحا لوزير تركي عن السياح العرب

اتهمت وكالة الأناضول، من أسمتهم بـ"الذباب الإلكتروني السعودي" بتحريف كلمة وزير الداخلية التركي عن مكافحة الإرهاب، لتصبح "وعيدا بحق السياح العرب المنتقدين لتركيا".

وأوضحت الأناضول أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا "مقطعا لكلمة كان يلقيها وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، محرفين ترجمتها بشكل صارخ على أنه وعيد بحق السياح القادمين إلى تركيا".

وقالت إنه عند الاستماع للمقطع، يظهر صويلو في كلمة ألقاها داخل منطقة السلطان أيوب في مدينة اسطنبول، يتحدث حول مكافحة الإرهاب وإلقاء القبض على منتسبي منظمة "حزب العمال الكردستاني" و"غولن".

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ووفقا للوكالة فإنه تم تحريف كلمة صويلو التي تحدث فيها باللغة التركية، بواسطة إدراج ترجمة محرفة باللغة العربية لا علاقة لها بمضمون كلمة الوزير.

ويظهر المقطع المتداول، ترجمة محرفة تناقلتها فضائيات، على أنها موجة للشعوب العربية، وتتوعد كل شخص ينتقد تركيا بالقبض عليه في مطار أنطاليا (منطقة سياحية) من قبل الشرطة التركية.

أما كلام الوزير التركي فكان يدور حول "إعداد الشرطة التركية لملفات بأسماء الإرهابيين المنتسبين لمنظمة "بي كا كا(حزب العمال الكردستاني)" و"غولن" وتوزيعها على المطارات التركية".

المصدر: الأناضول