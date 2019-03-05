المجموعة النارية في دوري أبطال آسيا "تحتاج حكاما من الأمم المتحدة بدل الفيفا"!

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا أندية، تعاني دولها خلافات سياسية في مجموعة واحدة، ما أثار تعليقات ساخرة، منها أن حكامها ينبغي أن يكونوا من الأمم المتحدة لا من الفيفا.

وضمت المجموعة الثالثة من الدوري أندية 4 دول (العين الإماراتي، والهلال السعودي، والاستقلال الإيراني والدحيل القطري).

"حكام من الأمم المتحدة".. هذا التعبير المجازي استخدمه بعض المتابعين، حيث أكدوا أن هذه المجموعة رغم وجود خلافات بين دولها، إلا أن هذه الخلافات لا تظهر في كرة القدم، والدليل هو بطولة كأس الأمم الآسيوية الأخيرة التي فازت بها دولة قطر في الإمارات العربية المتحدة، ولعبت خلال البطولة ضد السعودية والإمارات دون حدوث أية مناوشات، وهذا هو المتوقع خلال الدوري الحالي ولكن قوة المجموعة جعلت هذا التعبير يوضع في محله.

ويرى البعض أن هذه المواجهات قوية وصعبة خاصة لنادي الهلال السعودي مع فريق العين الإماراتي الذي يلعب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد، وخلال 12 مواجهة جمعت الفريقين في 19 عاما مضت، حقق فيها العين 6 انتصارات مقابل 4 للهلال وتعادلين.

ويشارك في نسخة عام 2019، 32 فريقا مقسمين إلى فئتين، أندية غرب آسيا وعددها 16، وأندية شرق آسيا وعددها 16 أيضا، وسيبقى نظام الفصل موجودا بين أندية الشرق والغرب حتى المباراة النهائية.

المصدر: RT