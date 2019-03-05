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كردستان العراق ينشر إحصائية لضحايا داعش من الإيزيديين

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كردستان العراق ينشر إحصائية لضحايا داعش من الإيزيديين
AFP ALAIN JOCARD
مطالبات بإنقاذ الإيزيديين من قبضة داعش - أرشيف
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أصدرت المديرية العامة لشؤون الإيزيديين في وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان العراق، إحصائيات بجرائم تنظيم داعش بحق الطائفة، منذ سيطرته على أراضي في العراق عام 2014.

وذكرت المديرية أن هذه "الإحصائية معتمدة لدى الأمم المتحدة".

وقدرت الإحصائية عدد الإيزيديين في العراق بنحو 550 ألف نسمة، نزح منهم ما يقارب الـ360 ألف شخص، فيما قتل ألف و300 شخص خلال الأيام الأولى من فرض المسلحين سيطرتهم على المنطقة.

وقدرت الإحصائية "عدد الأيتام الكلي بنحو 3 آلاف يتيم".

وبلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة 68 مقبرة جماعية، إضافة إلى العشرات من مواقع المقابر الفردية.

وسجل البيان عدد الذين هاجروا إلى خارج البلاد بنحو 100 ألف مواطن، فيما قدر عدد المختطفين بـ 6 آلاف و500، منهم 3 آلاف و500 امرأة والباقي رجال.

كما جاء في الإحصائية أن أكثر من 4 آلاف و500 إيزيدي "رجال ونساء" تمكنوا من الإفلات من قبضة التنظيم، وكذلك ما يقارب من 400 طفل.

وأشارت إلى أن 3 آلاف بينهم نساء ورجال لا زالوا محتجزين لدى مسلحي التنظيم.

المصدر: وكالات

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