الحكومة المصرية توافق على تسوية أوضاع 156 كنيسة

وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في مصر على تسوية أوضاع 156 كنيسة ومبنى ملحقا بها، وذلك بعد موافقة رئيس اللجنة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

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وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري نادر سعد، أن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي تمت على مدار الشهرين الماضيين ووافقت في اجتماعها اليوم على تسوية أوضاع 156 كنيسة ومبنى، منها 17 كنيسة ومبنى تمت تسوية وضعها شريطة استيفائها متطلبات السلامة الإنشائية، وكنيسة و5 مبان في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاعها في المخطط العام الجديد للجزيرة.

وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعا.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 لتنظيم بناء وترميم الكنائس.

المصدر: RT