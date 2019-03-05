صور فضائية تكشف عن محطة عملاقة للطاقة في مصر

التقطت الأقمار الاصطناعية صورة لمجمع عملاق للطاقة الشمسية في محافظة أسوان جنوبي البلاد، يعد من أكبر مجمعات محطات الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط.

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ويهدف هذا المشروع العملاق إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة في مصر، فضلا عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، وتفادي مليوني طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.‏

وكشفت صور فضائية عن المجمع الضخم الذي يضم 32 محطة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1465 ميغاواط، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، ويقام على مساحة قدرها ‏37 كم مربع بإجمالي استثمارات تبلغ ‏ملياري دولار.

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المصدر: RT