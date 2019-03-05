 
مباشر

صور فضائية تكشف عن محطة عملاقة للطاقة في مصر

أخبار العالم العربي

صور فضائية تكشف عن محطة عملاقة للطاقة في مصر
google map
محطة بنبان العملاقة في أسوان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljlm

التقطت الأقمار الاصطناعية صورة لمجمع عملاق للطاقة الشمسية في محافظة أسوان جنوبي البلاد، يعد من أكبر مجمعات محطات الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط.

إقرأ المزيد
طاقة شمسية
بناء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مصر

ويهدف هذا المشروع العملاق إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة في مصر، فضلا عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، وتفادي مليوني طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.‏

وكشفت صور فضائية عن المجمع الضخم الذي يضم 32 محطة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1465 ميغاواط، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، ويقام على مساحة قدرها ‏37 كم مربع بإجمالي استثمارات تبلغ ‏ملياري دولار.

GOOGLEMAPS
مجمع بنبان في أسوان

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هذه هي حقيقة تكريم ماكرون لطبيب سوري.. تعرف على قصته الكاملة منه شخصيا