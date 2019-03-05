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ربة منزل تنفذ خطة ماكرة لقتل عشيقة زوجها

أخبار العالم العربي

ربة منزل تنفذ خطة ماكرة لقتل عشيقة زوجها
الأمن المصري
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أقدمت ربة منزل في مصر على قتل عشيقة زوجها في منطقة الجيزة، ونفذت خطة ماكرة بالتعاون مع نجلها وزوجها، بعد أن اعترف الأخير بوجود عشيقة له في سن العشرين.

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ووفقا للتحقيقات، فقد تعرف تاجر فاكهة على فتاة في سن العشرين، أثناء ترددها على محله لشراء بعض البضائع وتوطدت العلاقة بينهما حتى وصلت إلى "العشق الممنوع"، وأنفق عليها أموالا كثيرة على مدار عدة شهور، حتى علمت الزوجة بهذه العلاقة.

واعترف تاجر الفاكهة أمام زوجته بعلاقته غير الشرعية، فاتفقت معه على القضاء على هذه الفتاة. الزوج تردد في البداية، ولكن سرعان ما وافق على قتلها، وطلبها تليفونيا فأتت إلى منزله.

وعندما وصلت الضحية إلى منزل عشيقها، فوجئت بالزوجة وابنها حيث وثقوها بالحبال وقاموا بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعوا جثتها في حاوية صغيرة وألقوا بها في مصرف الليبيني بمنطقة الهرم.

هذا وألقت مباحث قسم الهرم القبض على المتهمين الثلاثة بعد العثور على جثة الفتاة، وبالتحري تبين علاقة تاجر الفاكهة بالفتاة، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

المصدر: أخبار اليوم

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