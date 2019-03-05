الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن صيغة معينة حول سوريا

أعلن المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا في موسكو جملة من القضايا، بينها سبل التعاون على الصعيد السوري.

وقال بيسكوف: "ما الصيغة التي سيتم التوصل إليها، وما هي الأطراف التي ستشارك فيها؟.. من المبكر جدا التحدث حول هذا الأمر. هذه القضية ستخضع للبحث".

وكان الرئيس الروسي قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو مؤخرا، وبحثا جملة من القضايا بما فيها الأزمة السورية.

المصدر: "إنترفاكس"