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التركمان يطالبون حزبي كردستان العراق الرئيسيين بمنصب المحافظ

أخبار العالم العربي

التركمان يطالبون حزبي كردستان العراق الرئيسيين بمنصب المحافظ
Reuters
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انتقد حزب "الحق" التركماني العراقي، الاتفاق الموقع يوم أمس بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في كردستان العراق "الاتحاد الوطني" و"الديمقراطي الكردستاني"، على اختيارهما محافظ كركوك.

وجاء في بيان عن "الحق": "السنوات السابقة من إدارة كركوك أثبتت مدى الحيف والظلم والتهميش المتعمد الذي طال شعب كركوك بكل قومياته وطوائفه، لذا يجب أن يكون المنصب للتركمان لكي يجربوا إدارته".

وأضاف: "نحن واثقون بأن تجربة أن يكون محافظ كركوك تركمانيا، ستحقق رغبة الجميع في العيش الرغيد والرفاهية والعدالة والمساواة بين أهالي كركوك في كل شيء".

ودعا "الحق" الجميع إلى ضرورة الحوار والتوافق بين ممثلي مكونات كركوك في مثل هذه المسائل وعدم الانفراد بالقرارات.

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رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول
كردستان العراق.. اتفاق شامل" على تشكيل حكومة الإقليم

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على التعايش السلمي بين مجتمع كركوك والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة ويحدث الشروخ بين مكوناته.

ووقع نائب رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" نيجيرفان بارزاني، ونائب الأمين العام "للاتحاد الوطني الكردستاني" كوسرت رسول، اتفاقا سياسيا شاملا في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق حول تشكيل الحكومة في الإقليم، وتعيين محافظ كركوك.

المصدر: RT

 

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