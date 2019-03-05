لافروف يؤكد وجود تفاهم روسي سعودي حول سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو والرياض توصلتا إلى تفاهم حول قضايا أساسية متعلقة بالأزمة السورية.

تصريح لافروف جاء خلال لقائه رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري في الرياض اليوم الثلاثاء.

ودعا لافروف المعارضين السوريين لدعم جهود المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

وأضاف: "أمس واليوم بحثنا هذه المسائل مع زملائنا السعوديين وتوصلنا إلى تفاهم حول كافة القضايا الرئيسية".

وزار لافروف الرياض في إطار جولة إقليمية تشمل قطر والكويت والإمارات.

المصدر: وكالات