 
مباشر

لافروف يؤكد وجود تفاهم روسي سعودي حول سوريا

أخبار العالم العربي

لافروف يؤكد وجود تفاهم روسي سعودي حول سوريا
Sputnik Vitaly Belousov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljkb

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو والرياض توصلتا إلى تفاهم حول قضايا أساسية متعلقة بالأزمة السورية.

تصريح لافروف جاء خلال لقائه رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري في الرياض اليوم الثلاثاء.

ودعا لافروف المعارضين السوريين لدعم جهود المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

وأضاف: "أمس واليوم بحثنا هذه المسائل مع زملائنا السعوديين وتوصلنا إلى تفاهم حول كافة القضايا الرئيسية".

وزار لافروف الرياض في إطار جولة إقليمية تشمل قطر والكويت والإمارات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أظرف مليئة بالأموال أمام أبواب الفقراء في تركيا.. ما الحكاية؟