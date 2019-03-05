بولتون "ينسف" ما نشرته صحف أمريكية عن السعودية!

نقلت وسائل إعلام سعودية عن إذاعة صوت أمريكا، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعلن أن السلطات السعودية أتاحت لدبلوماسيي بلاده زيارة محتجز في قضية فساد، لم يكشف عن اسمه.

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وقالت صحيفة "عكاظ" أن إعلان بولتون جاء "لينسف ما نشرته (نيويورك تايمز) وصحف أخرى بشأن منع المحتجز من التواصل مع ذويه".

ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن هادوارد كوبر، محامي المحتجز، كان قد أبلغ وزارة الخارجية الأمريكية في يناير الماضي، بأن السلطات السعودية تسمح للمحتجز، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، باستقبال زائرين من عائلته. كما يسمح له بالاتصال بهم هاتفيا.

ونوهت الصحيفة السعودية في هذا السياق كذلك بأن النيابة السعودية كانت قد رفضت أي ادعاءات بشأن إساءة معاملة أي محتجز في عهدتها.

المصدر: عكاظ