تشاد تستعين بالخبرات المصرية في تنظيم حدث تاريخي!

طلب السفير التشادي في مصر الأمين الدودو عبد الله الخاطري، الاستعانة بخبرات الهيئة المصرية العامة للكتاب، في تنظيم أول معرض للكتاب تقيمه بلاده في العاصمة نجامينا.

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هذا الطلب جاء خلال استقبال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، للسفير التشادي بمقر الهيئة، بهدف مناقشة سبل التعاون في مجال الثقافة والنشر وتنظيم المعارض الدولية.

وأشاد رئيس البعثة الدبلوماسية التشادية في القاهرة بالتنظيم "العالمي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 22 يناير الماضي، مؤكدا دعم بلاده لرئاسة مصر وقيادتها للاتحاد الإفريقي هذا العام.

وشدد الخاطري، على أن العلاقات الثقافية بين بلاده ومصر أقوى "تاريخيا" من مثيلاتها مع أي دولة أخرى، مشيرا إلى ضرورة استعادة هذه العلاقات وتفعيل القوى الناعمة في دعم أطر التعاون الثقافي خلال العام الجاري.

ورحب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة تشاد في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب المقرر افتتاحه في 25 مارس الجاري، من خلال فعاليات ثقافية متعددة حول العلاقات الثقافية الإفريقية.

وأبدى رئيس الهيئة، استعداد مؤسسته، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، للمشاركة في تأسيس وتنظيم أول معرض للكتاب في نجامينا، في الربع الأخير من العام الجاري، علاوة على دراسة تطويره ودعم المشاركات العربية والإفريقية به خلال السنوات المقبلة، بواسطة إطار تعاون ثنائي ترعاه وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

المصدر: بوابة الأهرام