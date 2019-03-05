"هيومان رايتس ووتش" قلقة على مصير الدواعش في العراق

اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، أن نقل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا إلى العراق يثير مخاوف من تعرضهم للتعذيب خلال محاكمتهم هناك.

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وقالت المنظمة في تقرير لها بهذا الصدد: "خلال الأسبوع الماضي، نقلت "قوات سوريا الديمقراطية"، ما لا يقل عن 280 عنصرا في "داعش" إلى العراق بعد اعتقالهم في سوريا، رغم أن الأغلبية الساحقة من المعتقلين عراقيون، وبينهم ما لا يقل عن 13 فرنسيا"، متسائلة عن مكان حبسهم في العراق.



وأضافت المنظمة أنه في الـ25 من شباط الماضي، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن "النظام القضائي العراقي سيحاكم بموجب القانون 13 فرنسيا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش".



وأوضحت أنه "رغم تأكيد الرئيس صالح على أن العراق يتصرف ضمن حدود القانون الدولي، فإنّ سجل المحاكمات السابقة للدواعش في العراق يبين أن حقوقهم قد تنتهك، بما أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أثناء الاحتجاز".



المصدر: "هيومن رايتس ووتش"