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الجيش السوري يقصف مواقع للنصرة في أطراف خان شيخون جنوب إدلب

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يقصف مواقع للنصرة في أطراف خان شيخون جنوب إدلب
AFP
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استهدفت وحدات من الجيش السوري اليوم الثلاثاء بضربات صاروخية مواقع لإرهابيي "جبهة النصرة" في أطراف بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

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ونقلت وكالة سانا عن مصر عسكري أن وحدات من الجيش دمرت بضربات صاروخية مكثفة مواقع للإرهابين في أطراف بلدة التح وخان شيخون.

وكان الجيش قد استهدف أمس الاثنين مواقع الإرهابيين في ريف حماة الشمالي بسبب خروقاتهم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

المصدر: وكالات

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