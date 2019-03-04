 
مباشر

المعارضة الجزائرية تدعو إلى تفعيل المادة 102 من الدستور

أخبار العالم العربي

المعارضة الجزائرية تدعو إلى تفعيل المادة 102 من الدستور
Reuters Louafi Larbi
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lji6

دعت أحزاب وشخصيات ونشطاء سياسيون جزائريون معارضون إلى "إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات"، عبر تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري.

ورفض المجتمعون في بيان ما وصفوها بـ"الرسالة المنسوبة إلى الرئيس المترشح شكلا ومضمونا"، واعتبروها "مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".

ودعا المجتمعون، المترشحين إلى الانسحاب من السباق الرئاسي الذين وصفوه بـ"الاستحقاق المغلق"، مرحبين بقرارات باقي المرشحين رفض ترشحهم.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما قصة الطفلين المشردين اللذين طُردا من معطم تونسي شهير؟