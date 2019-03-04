المعارضة الجزائرية تدعو إلى تفعيل المادة 102 من الدستور

دعت أحزاب وشخصيات ونشطاء سياسيون جزائريون معارضون إلى "إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات"، عبر تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري.

ورفض المجتمعون في بيان ما وصفوها بـ"الرسالة المنسوبة إلى الرئيس المترشح شكلا ومضمونا"، واعتبروها "مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".

أحزاب المعارضة تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور https://t.co/R193vApleh — منبر الجزائر (@podiumdz) 4 марта 2019 г.

ودعا المجتمعون، المترشحين إلى الانسحاب من السباق الرئاسي الذين وصفوه بـ"الاستحقاق المغلق"، مرحبين بقرارات باقي المرشحين رفض ترشحهم.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية