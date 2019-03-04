الحلبوسي لنظيره القطري: العراق ما زال يعاني من ملف النازحين

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، خلال لقائه رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، أن العراق ما زال يعاني بسبب ملف النازحين.

وقال الحلبوسي: "نتطلع لدعم قطري للحكومة العراقية في تلبية متطلبات البرنامج الحكومي، من خلال المساهمة في إعادة إعمار العراق الذي تضررت مبانيه التحتية بسبب حربه ضد الإرهاب التي خاضها نيابة عن الجميع".

وأشار الحلبوسي إلى السعي لتوسيع آفاق التعاون على المستوى الاقتصادي، وتفعيل ملف الاستثمار، والاستفادة من خبرات الشركات القطرية في هذا المجال.

وأضاف الحلبوسي أن "ظروف العراق بعد الانتصار على داعش في تحسن مستمر لا سيما على المستويين الأمني والاجتماعي".

ودعا الحلبوسي دولة قطر إلى التعاون مع العراق في ملف النازحين، على اعتباره من الملفات التي ما زال العراق يعاني منها ويعمل على معالجتها وهي بحاجة إلى الوقت، إذ "بالتعاون مع الأشقاء ومساندتهم يمكن حسم هذا الملف في وقت أقصر".

من جهته أكد رئيس مجلس الشورى القطري استعداد حكومة بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، مشيرا إلى أن العراق مركز استقرار وأمان للمنطقة ولا بدَّ من دعمه، قائلا: "قوتكم من قوتنا".

المصدر: RT