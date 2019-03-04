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رئيس هيئة الأركان الروسية يجتمع بنظيره الأمريكي في فيينا

أخبار العالم العربي

رئيس هيئة الأركان الروسية يجتمع بنظيره الأمريكي في فيينا
RT
رئيسا الأركان الروسية والأمريكية يلتقيان في فيينا
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اجتمع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد اليوم الاثنين في فيينا، لتبادل تقييم الوضع في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى خلال الاجتماع التشديد على أهمية مواصلة العمل معا بشأن مسائل منع الحوادث.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع أيضا قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الإقليمي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدفاع الصاروخي، ومعاهدتي ستارت، والصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية الاجتماع بـ "البناء".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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