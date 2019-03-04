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الرئيس العراقي يعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي يعلن موقفه من بقاء القوات الأمريكية في البلاد
Reuters
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قال رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، اليوم الاثنين، إن موقفه من الوجود الأمريكي على أراضي العراق، مرهون بموقف الحكومة العراقية.

وصرح صالح خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين العراقيين بـ "وجود إجماع وطني على حصر وجود القوات الأمريكية في مهمات تدريب القوات العراقية وتمكينها لمحاربة الإرهاب، ورفض وجود قواعد وقوات أجنبية قتالية".

وذكر صالح أن "بقاء القوات الأمريكية مرهون بالرؤية العراقية للأمن وموقف الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة".

المصدر: RT

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